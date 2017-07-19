改善東部通信品質 NCC督促台鐵局電信商中央社 (2017-07-19 19:39)
（中央社記者江佩凌台北19日電）國家通訊傳播委員會（NCC）針對台鐵東部北迴線、宜蘭線、台東線與南迴線等路段行動訊號涵蓋問題，已督促電信業者並協調交通部台鐵局加速改善工程，盼提升東部地區通信品質。
為解決台鐵東部路段行動通信訊號涵蓋不良的情形，NCC今天表示，將持續協助業者接洽台鐵局提供必要協助，以利達成於民國107年底前完工目標。
NCC指出，每月將與電信業者、台鐵局、鐵工局及相關部會召開會議，檢討改善工程進度並協商解決各項困難，以期加速完成台鐵東部沿線及南迴線的訊號涵蓋。
NCC說，東部鐵路沿線隧道訊號改善工程因隧道老舊，無預留電信設備空間，且無額外電力，加上隧道壁常有滲水龜裂情形，還有基地台建設及電力線鋪設的用地取得等問題，均需時間溝通協調。
關於南迴線工程，NCC表示，由於涉及鐵路電氣化工程進度，已請電信業者進行先期規劃作業，目前持續與鐵工局等相關單位協調預留空間，以供訊號改善工程使用。
NCC表示，電信業者考量旅客安全為先，利用特殊工法於隧道口設置基地台以提供訊號，在克服重重困難下完成相關訊號改善工程，NCC予以肯定。
NCC同時呼籲，在世界各國積極推動4G網路建設，甚至朝5G發展時，期望民眾能支持基地台建設，進一步完善台鐵的行動通信環境，提供民眾更好的行動通信服務。1060719
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