JR東日本雞肉便當 熱賣50年人氣便當中央社 (2017-07-19 19:30)
「2017第三屆鐵路便當節」展前記者會19日在台北車站舉行，JR東日本帶來當地人氣「雞肉便當」（圖）參展，已在東京車站熱賣50年，是懷舊風味的招牌便當。中央社記者鄭傑文攝 106年7月19日
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