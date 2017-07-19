「2017第三屆鐵路便當節」展前記者會19日在台北車站舉行，北海道道南漁火鐵道參展，帶來當地特色料理「花枝飯」（圖），在花枝中填入北海道米飯，是深受北海道民眾喜愛的熱銷商品。中央社記者鄭傑文攝 106年7月19日