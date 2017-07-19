大坑登山步道夯 台中再砸4600萬整修台灣好新聞報 (2017-07-19 17:42)
記者李梅金／台中報導
大坑風景區目前有12條登山步道，是相當熱門登山地點，為確保民眾登山安全，台中市政府觀光旅遊局今年爭取4,600萬元經費投入步道修繕，其中5號步道已修繕完成，2、4、6、10號步道將陸續進行整修 預計年底完成。
觀旅局表示，市府推動「百里登山步道計畫」，首要針對大坑登山步道老舊設施進行改善，5號步道近日整修完工，原本寬度僅有1公尺的好漢坡，經過改善拓寬成為1.5公尺，獲得登山民眾好評。
大坑10號步道因可連結9號及9-1號步道形成環狀登山路線，並能通往觀音亭休息區，與6號步道相通，形成一日遊登山路網，是大坑風景特定區最熱門之路線。觀旅局指出，因該步道使用頻繁，常有損壞情形發生，近年來已陸續修復步道約450公尺，106年度也再爭取追加預算全線檢修，近期將動工，預計今年底完成。
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