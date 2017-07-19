陸嚴打無人機黑飛 必要時直接擊落中央社 (2017-07-19 18:38)
（中央社台北19日電）繼實施民用無人飛機必須採取實名登記後，中國大陸江蘇省為嚴打無人機「黑飛」造成飛安、公安、國安等問題，今天再頒布加強管理通告，強調無人機黑飛必要時將予以「直接擊落」。
新華網、中新網報導，航拍新聞、求婚告白、快遞送貨，越來越多無人機進入民眾生活，並在災害調查、氣象預防、反恐維穩、排汙減排等領域發揮越來越重要的作用。
但多數情況下，無人機操作者沒有空中交通管理意識，不知道如何向空管部門報備飛行計劃，這種「黑飛」情況發生在機場周圍時，就會危及機場秩序、危及公安。如果是敵方的特務人員在使用，就危及著國安。
大陸人民解放軍東部戰區空軍參謀部、江蘇省公安廳、中國民用航空江蘇安全監督管理局今天聯合發布「關於加強無人駕駛航空器管理維護公共安全的通告」，對無人機進行嚴格管理。
「通告」明確規定，升放無人機，應當遵守有關法律、法規、規章和管理規定，不得隨意升空放飛。除特別批准外，任何單位、組織和個人禁止在保護區域升放無人機，包括機場淨空保護區、政府軍事機關與設施、水電油氣設施。
另外還包括，機場車站、港口碼頭、景點商圈等人員稠密區域；大型活動、重要賽事現場，以及政府臨時公告的禁止飛行區域。
通告第六條還規定，擅自升放無人機等低慢小航空器的，相關職能部門將依法採取「緊急處置措施」；構成違反治安管理行為的，公安機關將依法予以治安管理處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任。也就是，「黑飛」必要時予以直接擊落。1060719
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