繼實施民用無人飛機必須採取實名登記後，中國大陸江蘇省為嚴打無人機「黑飛」造成飛安、公安、國安等問題，今天再頒布加強管理通告，強調無人機黑飛必要時將予以「直接擊落」。（中新社提供）中央社 106年7月19日