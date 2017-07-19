太魯閣長春祠掛網封閉（1）中央社 (2017-07-19 18:50)
知名太魯閣景點長春祠，山壁岩盤受風化崩落嚴重，太管處展開搶修，掛網將長春祠包起來暫時封閉，遊客到訪難免掃興，希望早日恢復往日美景。中央社記者李先鳳攝 106年7月19日
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