鐵路便當節 瑞士冰河列車推特色巧克力便當中央社 (2017-07-19 18:50)
「2017第三屆鐵路便當節」展前記者會19日在台北車站舉行，本屆首度邀請瑞士冰河列車參展，推出「葛納葛特巧克力便當」（圖），展覽期間限量販售。中央社記者鄭傑文攝 106年7月19日
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