鐵路便當節 幸福全方位（2）中央社 (2017-07-19 18:50)
「2017第三屆鐵路便當節」展前記者會19日在台北車站舉行，邀請4國12家鐵路業者代表，以「幸福 全方位」為主軸，展出特色鐵路便當。中央社記者鄭傑文攝 106年7月19日
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