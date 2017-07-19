台灣自主研發高解析度遙測衛星「福衛五號」，今（19）日將由台灣出發，預計在8月25日凌晨2時50分，在美國加州范登堡空軍基地，發射飛出地球開啟運作，絕大多數零組件都是台灣製造，作為台灣觀測地球重要工具。

福衛五號由台灣微像與中央大學等，50幾個團隊共同研發，提供黑白兩公尺，彩色四公尺衛星影像，將持續福衛二號觀測任務，未來拍攝影像可以用於防災勘災、國土安全、環境監控、科技外交、學術援救等。

按照規畫，福衛五號將以時速60公里，送往桃園國際機場，晚上10時裝上華航貨機，晚間11時50分起飛，預計在美西時間19日晚間9時30分抵達洛杉磯機場，再運送至加州范登堡空軍基地，25日升空展開任務。

福衛五號發展在2009年12月科技部核定，總經費約56.59億元，終於即將發射升空，行政院院長林全日前出席裝箱作業，他說，福衛五號證明台灣有自製衛星能力，可預期相關產業在未來20至30年能夠蓬勃發展。