（中央社記者黃麗芸新竹19日電）台灣首顆自主研製的高解析遙測衛星「福衛五號」今天從新竹運送到桃園機場赴美，國家太空中心主任張桂祥哽咽感謝各界努力，福衛五號是台灣太空史上最重要的一步。



科技部轄管財團法人國家實驗研究院國家太空中心所規劃的「福爾摩沙衛星五號」歷經6年研發、總經費達新台幣56.59億元，將在台灣時間8月25日於美國加州發射升空，不但是最具台灣味的一顆衛星，也是台灣太空史上最重要的一步。



國家太空中心上午舉行「福衛五號」衛星運送起運儀式，包括科技部、國研院、新竹縣市首長及參與研發的產學研團隊都共襄盛舉。



活動在桃山國小合唱團的悠揚歌聲揭開序幕，現場也播放「福衛五號」近日打包裝箱工作的過程影片，現場充滿溫馨氣氛。



張桂祥致詞時表示，「福衛五號」一路從無到有，歷經研發困難、美國火箭發射意外延宕發射時程，研發歷程迄今已6年餘，感謝歷任科技部長、國研院長官、同仁及各界幫忙，說到此一度哽咽，台下也響起如雷掌聲。



他還提到，配合「福衛五號」運送及發射活動，國內業界也共襄盛舉，像是蘋果西打公司就特製「福衛五號」蓄勢待發限量瓶，乖乖公司也發行「福衛五號」發射紀念限量版花生口味，寓意「好事會花生（發生諧音）」，祝福福五運行順暢、永遠乖乖。



在科技部次長蘇芳慶敲響銅鑼象徵啟運儀式後，運送「福衛五號」的大型氣墊拖車鳴響一聲喇叭後，在警車擔任前導戒護開道下，緩緩駛出太空中心，以時速60公里速度前往桃園機場，預計下午1時抵達華儲公司在停機坪邊的倉庫。



國研院說，卸下衛星運送箱進行打盤後，約於今晚10時進行華航貨機裝機作業，完成後將於晚間11時50分出發前往美國，預計在美國當地時間7月19日晚間9時30分抵達洛杉磯國際機場，再轉往美國加州范登堡空軍基地發射場，進行衛星升空前的最後測試驗證及與火箭結合作業。



「福衛五號」是台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星，由國家太空中心規劃，結合國內微像公司及中央大學等產學研50餘團隊共同研發，可提供解析度黑白2 公尺、彩色 4公尺的衛星影像，延續已卸任的「福衛二號」遙測任務。



這顆最具台灣味的衛星，將在美國時間8月24日（台灣時間8月25日凌晨2時50分）、備用日期為8月25日，預計由SpaceX獵鷹九號火箭發射升空，未來每 2天通過台灣上空1次，負責電離層觀測及地震前兆研究等科學任務，同時進行為期5年的國土監測任務。1060719