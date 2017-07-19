手機形狀新潮流 螢幕要大體機要小NOWnews今日新聞 (2017-07-19 12:13)
三星S8系列開啟高占比螢幕手機大戰，外傳蘋果新一代手機，也會採用類似設計概念，正好符合螢幕要大，手機體積要小需求，未來不論任何手機，都無法避免極窄邊框，或無邊框設計，否則將遭到市場淘汰。
手機使用者對於螢幕大小越來越在意，多項數據也證實，大螢幕手機銷售量比較好，例如iPhone 7與iPhone 7 Plus，但傳統LCD螢幕發展至5.5吋螢幕，幾乎停滯繼續擴大，原因在於手機體積太大，不方便使用者攜帶。
三星首創OLED雙曲面螢幕，先讓左右邊框消失，S8更是上下擴大，讓螢幕占比超過80％，S8+螢幕6.2吋，但手機體積跟他牌5.2吋差不多，讓科技界睜大眼睛，再加上18：9螢幕比例，等於制訂手機新一代規格。
高占比螢幕手機潮流，多項零組件也將受到影響，例如指紋辨識方式，目前S8系列將指紋辨識器放在背蓋，應該是暫時措施，外傳蘋果正在開發螢幕指紋辨識，雖然是否能用於新一代iPhone，但勢必將會導入。
另外，前板感應器為了不影響螢幕顯示，體積必須縮小，並且最好集中設置，外傳新一代iPhone，將聽筒、前置相機、感應器等，都設計在手機頂端，螢幕則呈現「凹」字形狀，零組件廠商必須跟著風潮，改變產品設計。
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