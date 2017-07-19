（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月19日電）蘋果iPhone 8還沒影，外界已期待業績長紅。外媒引述分析師預期，iPhone 8將帶動蘋果2018會計年度iPhone業績成長15%，每股純益（EPS）有機會超過10.5美元。



國外科技網站Appleinsider引述瑞銀（UBS）分析師米盧諾維奇（Steven Milunovich） 投資筆記指出，華爾街分析師一般推測，蘋果在2018會計年度每股純益可看10.5美元，米盧諾維奇分析在高單價iPhone 8的助攻下，這個目標有機會達到。



米盧諾維奇推測，OLED版iPhone可能在11月出貨，64GB儲存容量的OLED版iPhone，售價大約900美元（約合新台幣2.72萬元）；此外256GB儲存容量的OLED版iPhone，售價大約1000美元（約合新台幣3.03萬元）。



報導指出，米盧諾維奇不認為OLED版iPhone的訂價會如市場傳言的那麼高，他指出，高價智慧型手機競爭激烈，蘋果訂價通常不會這麼高。



報導引述UBS報告推測，在iPhone 8強勁需求可期帶動下，蘋果在2018會計年度iPhone的銷售業績可成長15%。



對於蘋果在2018會計年度每股純益的表現，米盧諾維奇設想出3種情境。



首先若OLED版iPhone需求強勁、加上中低價位iPhone 7s銷售穩健，平均銷售價格（ASP）可到680美元、毛利持穩，蘋果在2018會計年度的每股純益可看10.65美元。



其次，若OLED版iPhone需求低於預期、加上平均銷售價格和毛利下滑，蘋果在2018會計年度的每股純益可能來到10.45美元。



再者，若OLED版iPhone需求相當樂觀、加上LCD版iPhone 7s未砍價，蘋果在2018會計年度的每股純益可上看11.9美元。



市場一般預期，蘋果今年下半年將推出3款iPhone，包括全新設計的5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCDiPhone。



蘋果將在美國時間8月1日（台灣時間8月2日）公布2017會計年度第3季（截至今年6月底）財報。外界預期，蘋果下半年新3款iPhone發展進度，將是投資法人關注焦點。



觀察截至今年6月底的2017會計年度第3季，蘋果先前預估營收約在435億美元到455億美元之間，毛利率在37.5%到38.5%之間。