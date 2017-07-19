大立光頻創天價 蘋概股跟著衝中央社 (2017-07-19 11:39)
（中央社記者韓婷婷台北2017年7月19日電）儘管蘋果iPhone新機上市進度雜音不斷，不過APPLE股價連漲8天，大立光（3008）持續創新高，蘋概股光環依舊閃耀，美律（2439）、康控-KY（4943）衝漲停，GIS-KY（6456）漲逾4%。
iPhone新機傳出除了OLED版本的iPhone8外，其他規格的新機也可能遲到，延後上市，蘋果股價在18日早盤雖然翻黑下滑0.6%，但尾盤再次翻揚，終場上漲0.35%、收150.08美元，創6月8日以來收盤新高，已經連續8個交易日走強，連漲天數創2014年8月5日來新高。
市場認為iPhone新機早出晚出今年一定會出，訊息面的雜音並沒有影響到今天股王大立光改寫歷史的腳步，再度大漲逾百元，一度衝上5600元新天價，連續第2天續創天價，帶動蘋概股跟著衝高，美律衝上漲停價209.5元創下歷史新高價；康控盤中也一度漲停218元，同創掛牌來新高。GIS-KY漲幅也一度超過4%。
康控與美律結盟，共享蘋果大單，以今年美律要下給康控的訂單高達25億元，超過康控去年全年的營收，更使得康控今年營運如虎添翼。此外，除了蘋果新機之外，非蘋陣營也積極尋找耳機防水的解決方案，促使康控順利搶進三家非蘋陣營的訂單。
玉晶光（3406）、台積電 (2330)、鴻海 (2317)、和碩（4938）、台郡（6269）、新普（6121）等蘋果概念股均維持在紅盤表現。
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