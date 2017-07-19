（中央社德古西加巴18日綜合報導）由於美國汽車工業需求減少，根據宏都拉斯中央銀行統計，今年1至5月份宏國的電線電纜製造業衰退3.8%。



電線電纜製造業與紡織成衣業是是宏都拉斯加工出口區最主要的經濟活動，央行提供的數據顯示，今年首季宏國的電線電纜還營運正常，但到4、5月突然出現減產。



央行報告表示，2015年首季，宏都拉斯電線電纜的營收總額達到1億8310萬美元，2016年同期曾降到1億637萬美元，今年首季恢復到1億6940萬美元。



央行指出，宏都拉斯生產的電線電纜及相關產品主要用在汽車上的電子系統，由於品質優異符合國際水準，每年輸往美國供當地汽車工業使用的總量都在增加。



去年全年宏都拉斯電線電纜出口總額達到6億4570萬美元，占宏國加工出口總額39億6100萬美元的16.3%。1060719