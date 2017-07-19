（中央社記者吳家豪台北19日電）產品安全測試認證機構UL首頒62368-1 CTDP電池實驗室資格，台灣的順達科技成為全球率先獲此電池實驗室資格的電池模組製造商，可望加速產品上市時間及全球布局腳步。



UL（Underwriters Laboratories）首度頒發UL 62368-1客戶測試數據計畫（Client Test Data Program，CTDP）電池實驗室資格。UL 62368-1標準預計將於2019年完全取代既有的UL 60950-1資訊類及UL 60065視聽類設備安全規範標準。



UL表示，相較於UL 60950-1在電池測試標準上僅仰賴標準認證模式，UL 62368-1則是以防止潛在危險的安全工程（HBSE）為出發點，透過各種安全模型與能量源識別進行全面性評估，其中涵蓋了元件、結構強度、電子電路設計、測試與標示等各個層面。



UL強調，UL 62368-1評估的面向已截然不同，提早導入將能避免整個產業供應鏈未來面對新法規導入，在認證時程上面臨衝擊而失去市場先機。



CTDP客戶測試數據計畫為UL實驗室認可計畫的其中一項方案，參與CTDP的客戶端實驗室需通過UL非常嚴謹的審查，才能獲得UL CTDP實驗室資格；一旦取得CTDP實驗室認可，製造商即可由核可的測試人員自行排定產品於內部實驗室完成測試，再將測試數據及必要文件提交UL審核通過後即可取得認證，因此CTDP將大幅加速製造商產品上市的時間與全球布局的腳步。



UL副總裁暨電子科技產業大中華區總經理于秀坤表示，UL 62368-1認證及CTDP實驗室資格的取得難度都相當的高，順達科技憑藉著本身的技術能量與領域專業，順利地成為全球第一家取得UL 62368-1 CTDP實驗室的電池製造商。1060719