（中央社記者吳家豪台北19日電）台灣最大打掃App潔客幫宣布將招募100名以上「潔客」，時薪新台幣250元起跳，全職待遇上看5萬元，並與家事職業認證協會合作開立專業訓練課程與認證，協助婦女、弱勢二度就業。



潔客幫每小時時薪 250元起跳，較一般業界起薪高出6成，全職平均月收入3萬元以上，累積積分、評價加獎金更可上看5萬元。



潔客幫指出，打掃App平台較傳統家事公司最大的好處是接案時間彈性、評價高收入更高；以目前統計，評價在4.5星以上的潔客，收入平均超過4萬元。



目前潔客幫有300多位潔客，其中婦女二度就業占46%，30歲以上單親及單身女性占32%，外配與陸配占10%，30歲以下年輕人及男性占12%。



潔客幫首創新型態App預約打掃服務，可估算時數預算，不用當面報價，可給予清潔人員評價，評價差定期汰換，且24小時可預約。隨著行動經濟的來臨，潔客幫今年預訂需求量大增，年底前付費用戶數目標突破4萬位。



潔客幫也與今年甫成立的中華民國家事職業認證協會合作，積極協助婦女、弱勢二度就業，開立專業訓練課程與認證；並將於今年下半年與天主教善牧社會福利基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會合作，輔導更多單親、新住民或二度就業婦女，藉由家事工作改善經濟。1060719