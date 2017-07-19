【財訊快報劉居全報導】成衣代工大廠聚陽( 1477 )日前自結6月稅前盈餘達1.33億元，年增率16.6%，終結連15個月單月負成長，歐系、日系及亞系外資同步調高評等及目標價，其中歐系外資將評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由122元調高至165元；日系外資將評等由原先的「劣於大盤表現」調高至「中立」，目標價由105元調高至130元；亞系外資將評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由85元調高至120元。



歐系外資表示，聚陽去年起到今年上半年受到快時尚需求不振影響，不過6月營收年增22.6%，是近15個月來首次單月營收轉正年成長，意味營運翻轉動能將持續到下半年，決定將聚陽評等由「中立」調高到「買進」，目標價上修到165元。



日系外資看好聚陽下半年訂單能見度轉佳，新客戶及訂單市占攀升有助於抵消零售業客戶展望不佳的影響，預估下半年營收可望將年增16.9%、淨利將年增31.9%，優於上半年營收年減6.3%、淨利年減42.7%的成績，將評等從「劣於大盤表現」調升至「中立」，目標價調高到130元。至於亞系外資則將評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價調高至120元。





