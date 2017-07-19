前瞻預算今續審 藍主張會議無效中央廣播電台 (2017-07-19 11:11)
立法院臨時會今天(19日)繼續處理前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案，由於國民黨立委持續質疑民進黨團安排立委王榮璋擔任主席違反朝野協商結論，主張會議無效，現場爭論不休，一片混亂。親民黨團也揚言，如果民進黨持續複製全案包裹的方式，親民黨在未來朝野協商時，將會提案要求一期特別預算全案刪除。
「前瞻基礎建設計劃第1期特別預算案」在立法院這個會期第2次臨時會的財政等7個委員會，預計展開為期4天的聯席審查，18日在朝野衝突中，完成詢答及預算條目宣讀，19日進入第3天的議程，不過，會議一開始，國民黨立委即聚集在主席台前，主張這是一場無效的會議。朝野立委也藉著程序發言各抒己見。
國民黨立委羅明才表示，立法院財政委員會經過合法程序選出2個召委，只要各黨團同意，不受輪值排定議程的限制，所以既然前兩天民進黨立委王榮璋已當過主席，接下來應該換由國民黨擔任召委。羅明才說：『(原音)我覺得現在朝野已經無法理性開會，所以我主張大家暫停休息，召開召委會議，兩人坐下來，由王榮璋委員，以及召委羅明才，兩人一起坐下來，來共同協商，好好理性問政。包括現在會議進行中，所有包括昨天和前天的議程，都有問題，因為這是違法的審查，既然是違法審查，所以審查是無效的。』
國民黨團書記長林為洲也表示，目前由誰擔任主席還不確定，因此議程是個別委員發言，並非會議程序發言。不過，民進黨立委主張擔任召委期程應為一個星期，國民黨的主張無理，雙方爭論不休。
親民黨團幹事長陳怡潔則發言表示，民進黨如果持續使用全案包裹的方式，讓前瞻第一期預算案送出委員會，親民黨團將在未來朝野協商中，提案刪除第一期特別預算，絕不讓執政黨的債留子孫計畫得逞。
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