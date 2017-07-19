歷時逾6年 台自製衛星「福衛五號」啟運中央廣播電台 (2017-07-19 11:14)
歷時超過6年，期間歷經波折，我國第一顆自主研製的高解析度遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，即將於8月25日於美國加州范登堡空軍基地發射升空。國家實驗研究院今天(19日)舉行福衛五號啟運儀式，現場還發送零食「乖乖」，祝福福衛五號運行順暢。
歷經波折，「福衛五號」預計於台灣時間8月25日凌晨2時50分，於美國加州范登堡空軍基地發射升空。「福衛五號」的主要任務為光學的遙測，簡單來說，就是太空中的照相機，用做地球觀測的任務，第二任務為科學研究。
國研院太空中心主任張桂祥指出，「福衛五號」使用的太空元件，多數是「台灣製造」，完全由台灣的產學研團隊合作建造出來，背後投注的研究心力不言可喻，可說是最有「台灣味」的衛星，發射升空後，將繼續執行國土遙測任務，可提供2米黑白與4米彩色影像，也將攜帶一個先進電離層探測儀器，進行尖端太空科學實驗。
為歡送福衛五號，國家實驗研究院太空中心19日舉辦衛星運送的啟運儀式，邀請多位貴賓在運送箱外簽名。值得注意的是，配合福衛五號發射活動，國內業界也共襄盛舉，乖乖公司也提供限量的零食「乖乖」，祝福福衛五號運行順暢。國研院太空中心主任張桂祥說：『(原音)大家知道科學園區也不是迷信，就是大家有一個信仰，包括所有儀器都會放乖乖，我們也覺得乖乖跟科技以及跟社會祝福的結合，也非常有意義。』
根據規劃，福衛五號將以時速60公里的速度送往桃園機場，晚上10時於華航進行貨機裝機作業，並於晚間11時50分飛往美國，預計當地時間19日晚間9時30分抵達洛杉磯機場。
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