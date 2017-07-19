國家中山科學院跟國防大學聯手研發設計「多功能營區環境監控系統」，今天(19日)正式在國防部提出發表。中科院表示，這套系統除了提供紫外線、PM2.5的環境資訊外，也能自動計算中暑係數並顯示危險燈號，讓部隊不需要再靠人工處理。

為了保障官兵訓練時的安全，如果氣溫過高，就會掛出紅旗，提醒部隊不要室外操課，但因為傳統人工判讀方式，可能會有計算錯誤或是忘記更換旗號等情況，因此，中科院和國防大學理工學院聯手推出自動量測系統，統整營區內整體的天氣資訊。

中科院飛彈所副所長吳典黻表示，這款「多功能營區環境監控系統」的特色在於，除了可以呈現時雨量跟日雨量的資料外，也結合多種氣象因素資訊，可以提供部隊訓練以及救災時的參考依據。吳典黻說：『(原音)這是全世界第一台結合了溫溼度、紫外線、風速計、黑球體感溫度計的小型環境監測系統。主要可以自動偵測、自動顯示燈號，這好處就是不需要人工每個小時去計算，我們創新在於除溫溼度外，還有風速、日雨量、時雨量、紫外線，還有台灣現在很關注的PM2.5。』

吳典黼表示，這套系統造價目前大約是新台幣10萬塊，如果國軍需求明確，中科院隨時都可以產製提供。吳典黼說：『(原音)有量了以後，大約100台，我們造價壓到10萬塊，至於運用部分，只要需求明確，我們隨時可以提供。』

除了發表新科技，國軍也有預防熱傷害的相關做法，除了加強部隊宣導外，也對高危險群的官兵列冊管理。