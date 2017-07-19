日本雅虎推遊戲平台大作 免安裝直接玩鉅亨網 (2017-07-19 11:32)
【鉅亨網新聞中心】
Yahoo 遊戲 PLUS 能不用安裝就能享受到高品質遊戲。（圖／翻攝自日本 Yahoo 遊戲 PLUS 首頁。）
日本 Yahoo 昨（18）日推出了能免安裝或是直接透過瀏覽器遊玩高品質遊戲服務「YAHOO! ゲームゲームプラス（YAHOO! 遊戲 遊戲 PLUS，暫譯）」，玩家不須安裝遊戲，就可以透過 PC、智慧型手機或是平板電腦遊玩在家用主機上登場過的大作遊戲。
這項服務目前提供了兩種方式的遊戲，分別是能玩到曾在家用主機上推出過遊戲的「雲端遊戲」以及以社交、類似手遊為主，能直接透過瀏覽器遊玩的「HTML5 遊戲」。
目前提供的一部分遊戲清單。（圖／翻攝自日本 Yahoo 遊戲 PLUS 網頁）
值得一提的是「雲端遊戲」玩家不需要安裝龐大的資料在自己的電腦中，遊戲所有的處理與運算都是由伺服器負責，並將影像及聲音傳送到玩家的裝置上，藉此享受到高品質的遊戲。目前有《FFX》、《FFX-2》、《FFXIII》等遊戲可以遊玩，預計將來還會有更多遊戲陣容加入。
所有參與廠商一覽。（圖／翻攝自日本 Yahoo 遊戲網頁）
目前參與的遊戲廠商有 Square Enix、角川遊戲、光榮特庫摩、level5 等等。而付費方是根據遊戲不同也會改變，目前分有基本免費遊玩制與月費制。
『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』
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