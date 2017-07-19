台灣與東南亞國家交流密切，疫情也交互影響。為協助新南向國家可快速檢驗登革熱、屈公病及茲卡病毒等流行病，疾管署將自行開發的「三合一實驗診斷技術」與多國分享，希望藉此有效防範疫病散播流行，確保民眾健康安全。

疾管署長周志浩表示，疾管署自行開發的三合一實驗診斷技術「多元定量聚合酶連鎖反應、登革熱NS1抗原快速篩檢及多元酵素免疫檢測平台」在去年(2016年)已實際運用，以疑似登革熱病例來說，運用這項技術可在2至3小時內獲得鑑別結果，經由快速篩檢讓登革熱疫情有效獲得控制。

周志浩指出，台灣與東南亞國家往來密切，疾病也容易隨人員往來傳播，因此疾管署將「三合一實驗診斷技術」與新南向國家分享，協助建立1天內鑑別登革熱、屈公病及茲卡的能力，藉此有效防範疫病散播流行。周志浩：『(原音) 我們國內比如說登革熱、屈公熱，或者是茲卡病毒的檢驗技術其實蠻不錯的，我們也曾經在今年初的時候辦果相關的訓練，有18個國家派人到我們台灣一起研習，這都是對新南向國家都非常有幫助。我們接下來也會持續辦理相關的訓練，讓大家這種交流、情報的交換常態化，這樣子對我們、對新向的國家都是有利的，也盡我們世界公民的一份責任。』

除了「三合一實驗診斷技術」外，疾管署還將「抗蛇毒血清凍晶注射劑產製技術」技轉給公開評選合格的國內廠商，產製抗蛇毒血清製劑，不但供國內遭毒蛇咬傷者治療，也配合政府新南向政策，將製劑銷往東南亞國家，創造抗蛇毒血清新經濟價值。周志浩：『(原音)我們技轉的廠商最近也獲得國內藥物上市的許可，我們可以藉由跟新南向國家人員交流的時候，讓他知道台灣有這個蠻不錯的產品，那經由交流的過程當中，相信就相對的容易引入這些新南向國家，造福這些國家的人民。』

周志浩指出，疾管署將持績續推動生物製劑生產技術移轉給國內廠商，鼓勵民間企業投資生產，以促進產業發展。