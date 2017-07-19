【鉅亨網編譯林懇】

據《BBC 新聞》報導，高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 正在尋求如何復興其債券交易事業群，希望提高從現有客戶的營收。

高盛的財報公佈

高盛週二 (18 日) 公佈其財報，不但債券交易第二季營收下滑 40%，為 11.6 億美元，是至 2015 年低以來最差的數字，較市場預期還低，也在上市以來繳出最弱的商品交易成績。

整體來講，高盛 Q2 淨利 16 億美元，EPS 3.95 美元，擊敗了湯森路透預期的 3.39 美元。營收下滑 0.6% 來到 79 億美元，靠著股市、資產管理、借貸、與投資來扳回一城。最終，雖然利潤有超出預測，但股票週二 (18 日) 收盤還是下跌 2.6% 來到 223.31 美元。

比較其他競爭者 (銀行)

高盛在銀行圈內股價下跌最多 (摩根史丹利美國週三，台灣週四 (20 日) 才會公佈財報)，較 S&P 500 今年的 6.7% 成長相比，反而下跌了 4.3%。分析師詢問高盛財務長 Marty Chavez 如何改善，尤其是 73 季裡公司上市以來最低的商品交易部門，Chavez 回應，「我司 FICC 部門會想辦法的」。FICC 為固定收益、貨幣、與大宗商品交易 (Fixed Income, Currency and Commodities) 的縮寫。

高盛 FICC 營收各大銀行 FICC 營收比較

分析師通常希望銀行的股東權益報酬率 ROE 可以維持在 10% 以上，以資產計算全美第五大的高盛 ROE 為 8.7%。高盛也漸漸開始轉移其業務至風險較低的消費者借貸領域，但這些業務營收佔比較低。

高盛大部份的客戶為現役的資產管理師，如避險基金等，雖然會讓他們旗下的客戶避開較被動的金融產品如指數基金與 ETF，但近期都無法造成較大的營收，而客戶交易減少就導致整體營收減少。高盛的企業客戶也較少，大公司借貸營收也就跟著少。Chavez 提道，「高盛相對其他競爭對手，衍生性產品及大宗商品交易較多」。2017 年上半年的油價波動較小，在 44 美元至 58 美元之間，相較於波動較大的 2016 年上班年的 27 美元至 50 美元，影響了大宗商品的獲利。

各大美國銀行股價比較 / 圖片來源：Investing

高盛會繼續重視其 J.Aron 商品交易部門，雖然摩根史丹利 Morgan Stanley (MS-US) 與巴克萊 Barclays (BCS-US) 近年來已減少類似營業投資。

J. Aron & Company 小檔案

高盛在 1981 年併購 J.Aron，雖然當時 J.Aron 的員工在企業內被看不起，甚至要搭不同的電梯上樓，但距 2012 年上任的財務長 Harvey Schwartz 以後 (目前為總裁一職)，J.Aron 員工可就翻身了。

Schwartz 在 1997 年加入 J.Aron，而目前高盛執行長兼董事長 Lloyd Blankfein 也是併購後加入 J.Aron 成為黃金交易員，前執行長 Gary Cohn 也是 1990 年加入的金屬交易員。目前高盛人事部門最高主管 Edith Cooper 與投資部門總監 Tim O'Neill 也都是 J.Aron 部門起家的。