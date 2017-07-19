1-5月 宏都拉斯外債增加6.193億美元中央社 (2017-07-19 11:28)
（中央社德古西加巴18日綜合報導）宏都拉斯中央銀行網站公布，截至今年5月底，宏國的外債總額已達到81億2510萬美元，比去年底的金額增加了6億1930萬美元。
央行指出，今年前5個月宏都拉斯的外債總額中，有68億8290萬美元（84.7%）屬於公部門，12億4220萬美元（15.3%）屬於民間私人債務。
以償還期限分，78億5830萬美元（96.7%）是長期貸款，其餘2億6680萬美元是短期貸款。
1-5月份，宏都拉斯總共收入19億7080萬美元的貸款，超過去年同期的16億1410萬美元，其中11億7750萬美元是民間私人獲得，屬於公部門的有7億9330萬美元。
而上述期間內，宏都拉斯償還的外債總額達到14億8310萬美元，而去年同期僅償還9億8190萬美元。1060719
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