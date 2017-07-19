父親節早鳥優惠 網購推刮鬍刀、行李箱最低39折起NOWnews今日新聞 (2017-07-19 11:03)
隨著父親節即將到來，許多民眾已開始動腦筋為老爸準備父親節禮物，網購業者也紛紛推出檔期活動，蝦皮拍賣即日起推出「蝦拚盛宴」，推出行李箱、行動電源、小米手環等商品最低 59 折的優惠；momo購物網則看準父親節刮鬍刀銷售商機，即日起推出刮鬍刀早鳥活動 39 折起的優惠折扣；樂天市場搶攻父親節商機，即日起祭出各式皮包、精品最低 85 折起優惠。
根據蝦皮拍賣觀察，近 2 周父親節、禮物等關鍵字搜尋量激增近 8 成，因此他們看準父親節商機，即日起到 7 月 20 日推出「蝦拚盛宴」活動，奧莉薇閣行李箱下殺 69 折、 ONPRO 行動電源 59 折、小米手環 2 整點特賣下殺 8 折，還有 SONY PS4 薄型主機優惠 8.6 折，限量12台。
除了父親節優惠之外，蝦皮拍賣表示，「蝦皮x蝦小編日常」 LINE 貼圖也同步上架，即日起到 8 月 16 日免費提供民眾下載，更加碼超過 400 萬購物金，天天不定時大方送，要讓消費者在送爸爸禮物之餘，還可以省荷包。
momo購物網也分享，根據往年經驗，刮鬍刀在父親節促銷檔期銷售會較平日成長約 5 成，平均客單價約落在 2500 元左右，熱賣款式以三刀頭的最受歡迎，因此看準父親節刮鬍刀銷售商機，即日起推出刮鬍刀早鳥活動 39 折起的優惠折扣，另外也推出刮鬍修容聯合大賞，祭出刮鬍凝膠、刮鬍後的舒緩乳液、刮鬍泡、刮鬍皂等商品 5 折起的好康。
樂天市場則指出，站上父親節、送禮或是適合父親使用商品等關鍵字搜尋量已成長約 35% ，預估下周開始進入買氣高峰，業績可望成長約 3 成，為了搶攻父親節商機，即日起到 7 月 31 日早上 9 點 59 分，祭出各式皮包、精品最低 85 折起優惠。
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