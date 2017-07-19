（中央社台北2017年7月19日電）中國大陸「打賞」經濟盛行，蘋果公司（Apple）原本打算向用戶抽成30%的打賞費用，現在這項被譏諷為「蘋果稅」的政策傳出可能取消。



Apple在6月發布新版App Store審核規定，認為透過虛擬貨幣的打賞，應被視為「應用內購買」，Apple將從中抽成30%，而且必須走Apple Pay管道，被業內稱為「蘋果稅」。



澎湃新聞今天報導，幾家中國大陸網路公司高階主管18日表示，Apple正在考慮允許用戶向原創作者打賞時，不再強制透過蘋果應用商店（App Store）的「應用內購買」（In-App Purchase，簡稱IAP）進行。



此外，還有遊戲開發商也聽說Apple可能在近期修改針對打賞的規則。



不過，接近Apple的人士稱，有關打賞政策的調整還沒有明確說法，「情況比較複雜」。



截至發稿，Apple官方沒有回應。「App Store審核指南」條款還沒有更新。



一家網路公司高階主管透露，中國監管部門接到舉報，正在就打賞一事約談Apple。華爾街日報5月的一篇報導曾提及，一家公司已向中國大陸工業和信息化部匯報該情況，但當時工信部回應，不會介入。



綜合蘋果年報與外媒報導，徵收「蘋果稅」的App Store在2016年收入為285億美元，其中屬於Apple的收入約為85億美元，占整體收入4%左右。