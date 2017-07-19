（中央社記者張建中台北2017年7月19日電）股王大立光(3008)股價持續攀高，盤中一度達新台幣5590元，再創歷史新高價，帶動台股開低走高，突破10500點關卡，蓄勢挑戰10545.7點波段高點。



至11時4分，大盤指數來到10532點，漲50點，成交值約新台幣650億元。



大立光持續獵地擴產，引發市場不小想像空間，激勵股價再次走高，今天延續強勁走勢，盤中一度達5590元，大漲140元，並刷新歷史新高價。



其餘台積電(2330)、聯電(2303)、力成(6239)等權值股也連袂走揚，帶動電子類股指數上漲逾0.5%，為推升大盤走揚的主要動力之一。



金融股同樣有不錯表現，類股指數上漲逾0.5%。



傳統產業股漲跌互見，其中，玻璃類股表現最強，類股指數大漲逾1%；鋼鐵、橡膠與營建類股表現相對疲弱，連袂下挫。



誠品生活(2926)董事長吳清友18日晚間辭世，股價一度達148.5元，小跌1元。