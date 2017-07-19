大立光領漲 台股挑戰10545高點中央社 (2017-07-19 11:11)
（中央社記者張建中台北19日電）股王大立光股價持續攀高，盤中一度達新台幣5590元，再創歷史新高價，帶動台股開低走高，突破10500點關卡，蓄勢挑戰10545.7點波段高點。
至10時47分，大盤指數來到10529.17點，漲47.91點，成交值約新台幣597億元。
大立光持續獵地擴產，引發市場不小想像空間，激勵股價再次走高，今天延續強勁走勢，盤中一度達5590元，大漲140元，並刷新歷史新高價。
其餘台積電、聯電、力成等權值股也連袂走揚，帶動電子類股指數上漲逾0.5%，為推升大盤走揚的主要動力之一。
金融股同樣有不錯表現，類股指數上漲逾0.5%。
傳統產業股漲跌互見，其中，玻璃類股表現最強，類股指數大漲逾1%；鋼鐵、橡膠與營建類股表現相對疲弱，連袂下挫。
誠品生活董事長吳清友18日晚間辭世，股價一度達148.5元，小跌1元。1060719
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- STEIFF德國金耳釦泰迪熊 - Kitty Cat 貓咪 (寵物樂園)
- 時尚屋 豪豐3x6尺開放式書櫃 寬90cm 多色可選-免組
- HAPPYHOME 白雪松6尺電視櫃5U7-261-510免運費
- 【頂尖廚師 Top Chef】厚釜鑄造不沾單耳平底鍋30公分(電磁
- 【LILI RADU】德國新銳時尚設計 手工雙色時尚小牛皮電腦包
- 【PEPPER`S 】Ellie羊皮單肩包 - 玫瑰粉
- SOBDEALL 沙伯迪澳 - 真皮肩背包 大容量 底部加強防護 經典
- 日本直人木業-Industry簡約生活200CM衣櫥-免組裝
- 【CITIZEN】L系列光動能日曆腕錶-銀x雙色版/36mm(FD4005-57
- 時尚屋 布萊尼2.6x4尺開放書櫃 寬80.8cm
法國躍升 全球軟實力第一名 馬克龍立功【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》