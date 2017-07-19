學校午餐農藥殘留抽驗 9成5合格中央社 (2017-07-19 11:11)
（中央社記者楊淑閔台北19日電）農糧署公布，105學年第2學期，即106年上半年，對各直轄市及縣（市）學校午餐生鮮蔬果食材進行農藥殘留抽驗，共抽驗2122件，合格率95.2%，較上個學期91.4%，增3.8個百分點。
農委會農糧署主秘翁震炘指出，為落實「食安五環」政策，從105學年第1學期（105年下半年）起，配合教育單位辦理聯合稽查，執行學校午餐生鮮蔬果食材農藥殘留抽驗工作，共抽驗1047件。
他說，接著，105學年第2學期（106年上半年）加強抽驗，並配合學校午餐食材採用四章一Q （吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等4標章，以及QRcode可追溯系統的農產品），到6月30日為止，共執行2122件。
他說明，執行期間，105學年第1學期抽驗的合格率為91.4%，105學年第2學攀升為95.2%，合格率提升3.8個百分點。1060719
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