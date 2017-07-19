LINE智慧喇叭試用版 日本開放預購中央社 (2017-07-19 11:08)
（中央社記者吳家豪台北19日電）通訊軟體LINE宣布，整合雲端人工智慧技術平台Clova的智慧型喇叭Wave試用版已於日本開放預購，該裝置可透過聲控播放音樂、聊天、查詢天氣及設定鬧鐘。
Wave是讓LINE用戶與虛擬助理互動的核心，只要對著Wave說話，就能與Clova自然對話，也能輕鬆查詢天氣、行事曆、新聞、購物等各種資訊，或隨心控制家中燈光及其他家電設備，甚至讓Wave播放音樂、有聲書等各種內容。
Clova平台今年3月於世界行動通訊大會（MWC）首度亮相，Wave是首款整合Clova平台的裝置。
Wave試用版於7月14日在日本Clova官網開放預購，含稅價格1萬日圓（約新台幣2711元），預計7月底開始出貨。1060719
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