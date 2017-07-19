傳出S8比前代銷量差 南韓三星出面駁斥NOWnews今日新聞 (2017-07-19 10:40)
日前南韓媒體The Bell指出，三星S8上市兩個月，銷售數字相較S7開賣後同期，約減少20％，南韓三星接獲訊息，立即出面回應，S8銷量沒有比較少，提出數據反駁，強調反而賣更好。
三星發言人強調，S8銷量沒有比S7差，只是因S7比較早完成全球上市，才會讓S8初期銷量比較低，但預估兩者銷售總量會差不多，三星同時確認一項數字，在南韓S8約37天就銷售百萬支，S7用了74天才完成相同目標。
日前三星行動通訊事業部總裁高東真，在台灣接受媒體訪問，他說S8銷量，相較S7同期約成長15％，預計未來幾個月也會有相同趨勢；另一方面，台灣預售僅花1.5小時就賣完預售量2萬支。
然而三星真正戰爭，恐怕在8月底即將發布的Note 8，強碰蘋果新一代手機，不論技術、外型、安全性都將受到嚴格考驗，如果Note 8能夠延續S8熱賣風潮，三星才能算真正走出意外事件陰影。
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