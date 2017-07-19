巫妖王重返冰封王座 爐石巫妖王盃8/5重返台中草悟道NOWnews今日新聞 (2017-07-19 09:50)
《爐石戰記》台中大賽八強出爐，八位來自台灣、韓國及日本的選手正式踏上「巫妖王盃」的決鬥征途！為慶祝阿薩斯雕像坐落草悟道滿周年，並迎接巫妖王將於《爐石戰記》重登冰封王座，暴雪娛樂再次前進草悟道舉辦《爐石戰記》冰封派對，與玩家同樂，一同見證巫妖王盃，王者的誕生。
慶祝阿薩斯雕像坐落台中滿周年，並迎接巫妖王將於《爐石戰記》重登冰封王座，暴雪將於8月5日再次進軍草悟道。（圖／暴雪娛樂提供）
《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃四強淘汰賽將於8月4日（五）晚上7時登場，歡迎鎖定線上轉播，收看精彩賽事。
《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃 & 冰封派對活動資訊。（圖／暴雪娛樂提供）
8月5日（六）的準決賽、決賽賽事，除線上轉播外，暴雪娛樂也將於台中草悟道阿薩斯雕像前廣場搭設戶外轉播，邀請旅店客人並肩而坐，與阿薩斯雕像一同迎接新英雄的誕生。當天（5日）下午2時，暴雪亦將舉行「冰封派對」，提供各式體驗活動及深受玩家喜愛的《爐石戰記》街頭競技場，與大家同樂！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
錢不是那麼好騙的 十款令你大呼坑爹的steam遊戲【北京新浪網】
不走尋常路的CAPCOM：遊戲界的動作天尊【北京新浪網】
任天堂Switch好搭檔 八位堂SFC30藍牙遊戲手柄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》