《爐石戰記》台中大賽八強出爐，恭喜來自台灣、韓國及日本的八位選手正式踏上「巫妖王盃」的決鬥征途（圖／暴雪娛樂提供）

《爐石戰記》台中大賽八強出爐，八位來自台灣、韓國及日本的選手正式踏上「巫妖王盃」的決鬥征途！為慶祝阿薩斯雕像坐落草悟道滿周年，並迎接巫妖王將於《爐石戰記》重登冰封王座，暴雪娛樂再次前進草悟道舉辦《爐石戰記》冰封派對，與玩家同樂，一同見證巫妖王盃，王者的誕生。

慶祝阿薩斯雕像坐落台中滿周年，並迎接巫妖王將於《爐石戰記》重登冰封王座，暴雪將於8月5日再次進軍草悟道。（圖／暴雪娛樂提供）

《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃四強淘汰賽將於8月4日（五）晚上7時登場，歡迎鎖定線上轉播，收看精彩賽事。

《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃 & 冰封派對活動資訊。（圖／暴雪娛樂提供）

8月5日（六）的準決賽、決賽賽事，除線上轉播外，暴雪娛樂也將於台中草悟道阿薩斯雕像前廣場搭設戶外轉播，邀請旅店客人並肩而坐，與阿薩斯雕像一同迎接新英雄的誕生。當天（5日）下午2時，暴雪亦將舉行「冰封派對」，提供各式體驗活動及深受玩家喜愛的《爐石戰記》街頭競技場，與大家同樂！