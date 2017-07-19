全球首例兒童雙手移植 手術1年半後能寫字中央廣播電台 (2017-07-19 07:05)
醫生18日表示，在2015年接受全球首例兒童移植雙手手術的男童哈維(Zion Harvey)，如今已能夠自己吃飯、穿衣還可以寫字。
這份發表於醫學期刊「刺胳針兒童暨青少年健康」(Lancet Child & Adolescent Health)的報告，率先為如今已10歲的哈維提供了正式的醫療更新。
因為幼時感染敗血病而在2歲時切除雙手雙腳的哈維，2015年7月在費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)接受雙手移植手術。哈維也曾接受一邊的腎臟移植。
費城兒童醫院在2015年7月28日宣佈，全球首例的兒童雙手移植手術成功。
院內的阿瑪拉醫生(Sandra Amaral)18日說，在手術18個月後，哈維變得更獨立，而且能夠完成日常活動，他每天在做的改善手部功能療程也持續見效。
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