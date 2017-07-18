美軍艦裝全球首座激光炮 稱能以光速擊中多目標北京新浪網 (2017-07-18 21:36)
原標題：美軍艦裝全球首座激光炮 聲稱能以光速擊中多目標
來源：海外網
海外網7月18日電 美國海軍早前公佈新型的激光武器，聲稱彈藥可以光速擊中目標。軍隊於早前在龐塞號船塢平台登陸艦（USS Ponce）裝置全球首座激光武器，並在當地時間周二（18日）測試，成功擊中多個目標，軍方指激光武器已準備好投入實戰。
據CNN消息，早前CNN獲美軍方獨家邀請登艦，觀看測試過程。軍方以無人機作為測試目標，激光炮發射后，機翼迅即亮起火光及嚴重損毀，並立即掉入水中。船長威爾斯表示，雷射武器的特別之處在於能夠以光速同時擊中多個目標，而且射程範圍極遠。威爾斯說：「你不會看到光束，也不會發出任何聲響，完完全全地安靜且極有效率。」
據悉，目前的激光炮可用於打擊軍艦及戰機等目標，美軍方目前正著手研發威力更強的第二代激光炮，期望可以用於攔截導彈或其他更大型的目標。（綜編/海外網 龐晟）
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