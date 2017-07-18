原標題：瑞士夫婦二戰時失蹤 冰封75年後完好遺體被發現

來源：海外網

海外網7月18日電 近日，一對失蹤75年的夫婦的冰封遺體在阿爾卑斯山脈一處面積縮小的冰川中被發現。

據英國衛報消息，瑞士瓦萊州警局在一份連夜擬好的聲明中表示，一名工作人員上星期在海拔2615公尺的迪亞布烈斯度假區（Les Diablerets）上方滑雪纜車附近的查恩弗雷龍（Tsanfleuron）冰川發，發現這兩具有身份識別文件的遺體。

冰河3000（Glacier 3000）管理人員斯查南（Bernhard Tschannen）介紹，一男一女兩具遺體躺在彼此身旁，都穿著二次世界大戰時期服飾。斯查南說：「他們完好地被保存在冰川中，身上財物也都完整無缺。」這對夫婦的遺體將進行DNA檢測以確認身份。

1942年8月15日，育有7名子女的馬瑟林（Marcelin）和弗朗辛（Francine）夫婦到瓦萊州香多蘭鎮的草原擠牛奶后失蹤，從此再也沒有人找到他們的蹤跡。馬瑟林當年40歲，是一名鞋匠，他37歲的妻子是老師，兩人失蹤后留有5個兒子和2個女兒。

他們最小的女兒馬瑟林·烏德力-杜穆林（Marceline Udry-Dumoulin）表示，我們窮盡一生尋找他們，從沒停過，我們想著，總有一天能給他們辦一場應有的葬禮。這位79歲的老婦人說：「在75年的等待后，這個消息讓我深深地感到平靜。」

烏德力-杜穆林說：「父母失蹤不久后，我們這些小孩就被分開送往不同家庭，我很幸運和我阿姨生活。我們幾個孩子都住在同一區，但都變成了陌生人。」（編譯/海外網 朱惠悅）