美國宣布對伊朗新制裁 因其彈道導彈計劃北京新浪網 (2017-07-18 22:09)
快訊：美國宣布對伊朗新制裁 因其彈道導彈計劃
[環球網快訊 記者 查希]據法新社7月18日報導，因為彈道導彈計劃的問題，美國國務院宣布對伊朗採取新的制裁措施。
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