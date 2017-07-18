原標題：「脫北」女藝人控訴在韓生活如地獄，為何越來越多「脫北者」想回朝鮮？

來源：外事兒

最近，韓國一名「脫北」女明星回到了朝鮮。

16日，朝鮮祖國和平統一委員會官方網站「我們民族之間」發佈了一段採訪視頻，名為《被反共和國謀略宣傳所利用的全惠星真實的故事》。

片頭字幕為：

朝鮮的女兒全惠星回來了，祖國母親張開雙臂擁抱可愛的女兒。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，視頻的主角全惠星自稱於2014年1月離開朝鮮到韓國，上月返回朝鮮，目前與父母一起居住於平安南道安州市，在韓國使用化名「林智賢」從事演藝工作。

她在這段視頻中對韓國生活大吐苦水：

我本以為可以（在韓國）過的很好，賺很多錢，但現實卻是輾轉漂泊在陪客人喝酒的場所，肉體和精神上十分痛苦。

對於出演韓國綜藝節目，全惠星回答說：

從小時候起我就夢想成為藝術家，因為（在韓國）可以賺錢也可以上電視便出演了節目。那些綜藝節目里說的都是假的，全是按照劇組給的劇本照本宣科地背誦，這一切都是為了迎合人們的情緒。還有人對我說「你以為賺40萬韓元是容易的事嗎？」

全惠星還表示，「在韓國的每一天都像在地獄，想到還在故鄉的父母，我每天都以淚洗面，便決心重新回到朝鮮。」

她還在視頻中特彆強調，重新回朝鮮是自己的意志和決定。

《我們民族之間》將這段採訪視頻同步更新至優酷、Twitter、YouTube等國外的官方賬號上，很快就引發熱議。

韓國媒體發現，全惠星正是韓國綜藝界小有名氣的「脫北明星」林智賢。

2014年12月至今年4月間，「林智賢」出演了韓國電視台「TV朝鮮」製作的《牡丹峰俱樂部》、《南男北女》第2季等綜藝節目。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，這兩檔韓綜都以朝鮮女性為主要賣點。

《牡丹峰俱樂部》邀請10位居住在韓國的朝鮮女性，每期參與話題討論，展現朝鮮女性在韓國的生活和因文化差異而遇到的種種問題，如夜店文化、男女關係、穿衣保守度，朝鮮視角來看的男性長相、到韓國后的待遇、對於職業的看法等。

《南男北女》則是一檔展示韓國男性與朝鮮女性的婚姻生活的假結婚節目。節目中，「林智賢」與韓國男藝人金鎮以假想情侶亮相，其中不乏較「親密」鏡頭。

韓國媒體稱，「林智賢」再回朝鮮的消息令粉絲驚訝。

韓國《東亞日報》稱，今年3月，她還通過粉絲社群公開近況，4月還曾向為自己準備生日聚會的粉絲表示感謝。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）發現，像全惠星這樣的「脫北者」再返回朝鮮的情況並不少見。

據韓國媒體報導，從2011年到2016年，至少有15名「脫北者」返回了朝鮮。

2016年1月，「我們民族之間」網站播出了一名名叫宋順玉的女子的「懺悔」錄像。50歲的宋順玉懺悔自己離開朝鮮前往韓國的經歷。

在這部長達20分鐘的錄像中，宋順玉在平壤的大街上散步，驚奇地欣賞著新建的高樓大廈和水族館，還參觀了一座幼兒園，一邊看一邊哭。

宋順玉說：「從今後，我要把我的生命貢獻給祖國統一。」她一邊說，一邊撕爛自己用筆名寫下的《尋找光明》一書。與此同時，主持人則在一邊介紹說：「這本書是在敵人的慫恿下寫的，是為了把我們親愛的祖國描寫得很醜陋。」

據韓聯社統計，截至2016年底，目前生活在韓國的「脫北者」達30212人。其中，2016年的「脫北者」有1418人，同比增長11.2%。

不過，「脫北者」們在韓國的生活狀況並不如意，越來越多的「脫北者」選擇返回朝鮮。

今年5月，韓國統一部下屬南北HANA財團對「脫北者」的一項調查顯示， 「脫北者」們對韓國生活感到不滿意的理由，大部分是因為經濟困難（58.0%），其次是受到歧視（31.7%）、現實能力與夢想追求工作反差較大（25.3%）、很難適應韓國社會和文化（24.0%）等。

與此同時，BBC的一項調查卻指出，「脫北者」的自殺率比韓國全國平均水平高出三倍以上。

在韓國生活的「脫北者」們「除了干下等工作以外沒有更多的機會」，超過7成「脫北者」描述自己生活在下層。

韓國政府曾希望，教育或許能彌合鴻溝。但據《紐約時報》報導，韓國教育專家稱，在許多大學，半數乃至更多的脫北者輟學，要知道，韓國人的輟學率只有4.5%。

朝鮮難民基金會專家申孝淑解釋稱：

這些孩子（「脫北者」）就是不具備在競爭高度激烈的韓國社會生存的能力。極端的經歷使他們面臨身份認同問題。

24歲的「脫北者」金京日在延世大學讀書，他說班上很多同學不願理他，原因是他的北方口音和五短身材，後者很可能是由營養不良引起的。在課堂上，他聽不懂教授關於韓國流行文化的笑話，但他跟著大家笑，以免被視為異類。

他表示，「我覺得自己像是上世紀70年代的人，被放進時光機器之後掉進21世紀。」

文/池寧喬