烏克蘭頓涅茨克宣布3年內建立國家「小俄羅斯」北京新浪網 (2017-07-18 18:42)
原標題：一心向俄！頓涅茨克宣布3年內建立國家「小俄羅斯」
[環球網報導 記者 郭鵬飛]俄新社7月18日消息稱，宣布獨立的頓涅茨克人民共和國領導人扎哈爾琴科18日提議，在長達3年的過渡時期內建立新的國家「小俄羅斯」。該共和國副總理亞歷山大？季莫費耶夫表示，「小俄羅斯」憲法將規定該國的不結盟地位，並確定與俄羅斯恢復聯繫的方針，該國將採取加入俄白聯盟國家的路線。
隨後，烏克蘭總統波羅申科發表聲明稱，「烏克蘭將恢復對頓巴斯和克里米亞的主權」。波羅申科新聞秘書采戈爾科在推特上援引波羅申科的話稱：「『新俄羅斯『的方案已被埋葬。烏克蘭將恢復對頓巴斯和克里米亞的主權。」
2014年4月初，烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克州不承認二月國家政變合法性的居民在集會上宣布成立「人民共和國」。當年5月舉行公投后，兩個共和國宣布擁有主權，並組建了各自的政府機關。11月，兩個共和國舉行了領導人及議會議員選舉。基輔不承認頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國，認為兩個共和國控制地盤是被佔領土，而民兵部隊是恐怖分子。
同年3月份，克里米亞舉行全民公投成為俄羅斯的一個地區，公投中支持加入俄羅斯的克里米亞人和塞瓦斯托波爾人分別為96.77%和95.6%。基輔仍然把克里米亞視為自己的領土，只是「暫時遭到佔領」。莫斯科多次表示，在克里米亞舉行的全民公投符合國際法標準和聯合國憲章，俄羅斯尊重並接受這種選擇。據俄羅斯總統普京說，克里米亞問題「已經徹底解決」。
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