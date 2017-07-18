原標題：IS嫌犯被丟下懸崖處決 伊高官：怕他們賄賂獲釋

來源：海外網

海外網7月18日電 日前傳出數名伊拉克士兵將疑似恐怖組織伊斯蘭國（IS）戰士的男子丟下懸崖后又對他的屍體開槍的視頻。據伊拉克方面消息稱，這樣做的原因是擔心這些IS嫌犯進入監獄後會通過賄賂巴格達官方再次獲得自由。

據英國獨立報消息，一位伊拉克前高級官員稱，這就是為什麼伊拉克士兵寧願將IS戰俘從高處丟下而後射殺他們的原因。這位官員表示他清楚的知道IS成員需要花多少錢能夠買到自由出入伊拉克任何地方的通行證。

伊拉克士兵和軍隊對政府失去信心，認為政府腐敗到無法持續拘禁IS戰俘，因此最近出現了不少伊拉克士兵折磨並非法處決IS嫌犯的消息。一方面IS的暴行激起的仇恨導致了這樣的暴行，另一方面伊拉克司法系統臭名昭著的腐敗和無序也令伊拉克士兵別無選擇。

巴格達多個社交媒體賬號透露，多名實施自殺式炸彈襲擊的IS成員都曾經被巴格達安保部門逮捕，但都通過賄賂的方式被釋放，隨後製造自殺式炸彈襲擊造成不計其數無辜平民的傷亡。發帖人表示，我們因為腐敗死在巴格達，IS給政府送錢，然後殺死我們。

一位摩蘇爾東部居民Saleem Mohammed表示，我知道住所附近兩名臭名昭著的IS成員被政府釋放了，這些和IS嫌犯做交易的人往往都很缺錢。Saleem說認識一個原本在IS檢查哨所工作的男子在IS到來之前都很貧困，通過收受賄賂放行IS成員賺取大量錢財，現在和家人一起搬到土耳其去了。

據海外網此前報導，伊拉克政府正在調查一部網路視頻，內容顯示數名伊軍士兵不顧一名疑似是恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State， IS）戰士的男子求饒，將他丟下懸崖后又對他的屍體開槍。當地人權組織也通報，摩蘇爾的伊軍傳出折磨和非法殺害IS嫌犯的消息。

伊拉克內政部表示如果今這部視頻證實是在摩蘇爾拍攝的，這些士兵一定會被繩之以法。伊拉克高級研究員Belkis Wille表示，在伊軍最後幾周在摩蘇爾西部的戰鬥中，許多士兵只想趕快結束戰爭，不再遵守戰爭法。（編譯/海外網 朱惠悅）