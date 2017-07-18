原標題：朴槿惠妹夫怒斥青瓦台：性騷擾單身女總統！

來源：海外網

海外網7月18日電 據韓國《中央日報》報導，朴槿惠的妹夫申東旭18日在推特發文，批判青瓦台拿朴槿惠的床說事，是想「整死朴槿惠」。他還說，「青瓦台用床來刺激人的想像，是對單身女總統的性騷擾，是在歧視女性。」早前，韓媒援引青瓦台人士消息稱，青瓦台正苦惱如何處理朴槿惠用國家預算購買的床，相關報導一度引發熱議。

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據悉，今年3月，朴槿惠被罷免回到私宅后，她之前用過的床仍放在青瓦台。因為這張床是用國家預算購買，所以她無法帶走，但青瓦台目前也找不到合適的處理方法，正在考慮賣掉、作廢以及用作展示等多種方案。

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申東旭發推指責青瓦台，讓人意外。因為就在前一天（17日），他還發推表示願意買下該床。推文里說，「朴槿惠床的處置問題陷入兩難困境，既不能放著，又不能扔還不能賣的話，就給我吧。我拿到鄉下家裡用。家人來接收床，解決了青瓦台的難題。我買下這張床，雙方都如願，豈不是妙計中的妙計。」當時有網友讚同他的提議，表示移交給家人是不錯的辦法，但也有網友認為，用國家預算買的東西不能隨便賣給個人。（編譯/海外網 劉強）