倫敦市長:美國政策與我們相悖 反對特朗普訪英北京新浪網 (2017-07-18 14:31)
原標題：倫敦市長重申將反對特朗普對英國展開國事訪問
[環球網綜合報導]據美國有線電視新聞網7月18日報導，倫敦市長薩迪克？汗在17日重申了對美國總統特朗普的抗議，反對其明年對英國的國事訪問。
「國事訪問與一般的訪問不同，我不確定現在對他鋪開紅毯是否是明智之舉，尤其當目前美國大量政策與我們的相悖之際。」17日，汗對美國有線電視新聞網（CNN）記者表示。
上周，白宮方面確認特朗普對英國的國事訪問將推遲至2018年。由於擔心特朗普的訪問會在倫敦引發大規模抗議，白宮不得不推遲了訪問計劃。此前，特朗普和英國首相特雷莎？梅在漢堡舉辦的G20峰會上會面。特朗普告訴記者，他將赴倫敦進行國事訪問。
早在今年1月，特朗普宣布上任后不久，梅赴華盛頓訪問時便邀請特朗普來英國訪問。
然而，薩迪克？汗並沒有排除自己與特朗普總統會面的可能性。「如果我認為自己有可以改變一些人的想法，我會時刻準備著盡自己一份力。」
CNN報導指出，薩迪克？汗與特朗普間惡劣的關係始於汗反對特朗普發佈的旅行禁令一事。接著，6月在倫敦橋發生恐怖襲擊事件中，汗當時向倫敦市民保證稱對於警力增加「沒有害怕的必要」。特朗普隨後發推文向其表示了譴責：「至少7人遇難，48人受傷，而倫敦市長卻說沒有害怕的必要！」汗隨後回應稱，特朗普對自己的言論斷章取義，因為他說的是沒有害怕警力增加的必要。
今年早些時候，超過180萬民眾簽署請願書，抗議特朗普的英國之行，稱他的訪問將「使女王蒙羞」。（實習編譯：戴妤芮 審稿：譚利婭）
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