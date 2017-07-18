屏東青年藝術團體「共．八零二一」聯展 展現新世代創作能量



(中央社訊息服務20170718 15:12:01)由國立屏東大學視覺藝術學系學生所組成的青年藝術團體「共．八零二一」，從今起至8月14日止，於屏東文化處一樓101畫廊展出創作聯展，參展藝術家有潘重光、高堉銓、廖冠程、蔡旻志、吳沛姸與黃嫣然等6位，包括油畫、水彩、壓克力、水墨、蠟畫等媒材，共計平面56件及立體4件作品，展現了來自各地，共聚南國的新世代創作能量。



「共．八零二一」聯展的「共」字，有一起、一同、分享的涵義，聯展6人，來自臺南、南投、高雄、花蓮等地，每個人的生活背景也都不同，在二十幾歲的人生階段，同聚在屏東這個熱情的地方，互相碰撞出許多對藝術與人生的想法，「八零二一」則指他們都是21歲左右的八年級生，有的已畢業，有的繼續求學，也有的在工作，這次的聯展，是這些青年藝術家在屏東相聚的階段性成果，也是他們創作路上的開端，透過這次展覽相互期許在藝術這條路上繼續堅持下去。



本次聯展中，潘重光以油畫、蠟畫創作，用大膽的色塊表現出生活的體會，高堉銓則是創作「時空切割藝術」，透過壓克力，表現出不同的時間與空間感，廖冠程作品為立體，藉由陶表現過去風俗對於現代的關係。



蔡旻志透過水彩的表現，詮釋人物的精采神韻，吳沛姸以水墨畫突顯出水與墨的關係，也是現代與傳統山水的結合，黃嫣然獨特的創作風格，呈現了另一種角度的油畫與水墨。



開展茶會訂於7月22日週六下午2時，地點在屏東文化處一樓101畫廊（屏東市大連路69號）。



訊息來源：屏東縣政府



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