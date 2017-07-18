屏東新校園運動 提供新世代優質學習環境中央社 (2017-07-18 15:11)
屏東新校園運動 提供新世代優質學習環境
(中央社訊息服務20170718 15:08:47)為了給孩子安全優質的校園，縣長潘孟安要求校園內老舊校舍逐步重建，在一系列重建工程中，潘縣長今天特別視察預計今年8月竣工東勢國小的校舍，縣長看到校園重建規劃，能以「客家元素」為主軸，並將客家精神融入建築體配置之中，對建築師及相關人員表示讚許。
縣長潘孟安表示，校園環境與建築是教育活動的重要基礎，設計良好安全舒適與人性化的校園，能夠完整傳達教育改革的理想，縣府積極向中央申請補助，希望透過校舍新建及補強，融入更新的設計理念，共同發展具有在地特色及精神的「新校園運動」。
東勢國小共有個7班級，138名學生，校舍和平樓、仁愛樓、成功樓及信義樓建於67-75年間，其結構體均為加強磚造，校園內之建築已逾使用年限，被評估結構耐震能力不足，進行補強亦不符經濟效益，因此在104年辦理老舊校舍整建工程，總工程經費新臺幣6,776萬元。
東勢國小104年10月29日由陳嘉晉建築師完成規劃設計，工程104年12月24日由振雄營造股份有限公司得標，105年3月15日開工，預計106年8月13日完工。
訊息來源：屏東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217312.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Carbon 耳機．耳機 收納盒．SAMPO 耳機．Peko 耳機．ACUBY 耳機．技嘉 耳機．Lady 耳機．Adagio 耳機．BALL 耳機．iphone 原廠耳機．series 耳機．SANYO 耳機．氣密耳機．maxfun 耳機．ICON 耳機．IPod 耳機．無線耳機．Monster Beats 耳機．耳機 wifi．無敵 耳機．CUSTOM 耳機．Aspire 耳機．JUSBY 耳機．MINI 耳機．Zakka 耳機．ES18 耳機．Kitty 耳機．SONY 藍牙耳機．耳機分接．耳機耳塞
- 【Hugo Boss】F1一級方程式賽車紀念錶款(H1512662)
- 【MIDO 美度】Commander 香榭系列機械腕錶(M0144302203100)
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 小淘氣 項鍊
- 【LICORNE】MK-2危險特工時尚設計錶款(黑銀 LI031LTWI)
- Homelike 春沐2.7x7尺單吊雙門衣櫃
- 【Brosway】WTC13 True Color Mini 女錶鑽面PC鍊帶白色(手
- Keeley Ann金屬雕花雙層蝴蝶結內增高羊麂皮楔形鞋(藍色6855
- 【LICORNE】MARCON馬卡龍系列-黑x藍(LI026MBNI)
- 摩達客 美國LA設計品牌【Suvnir】深藍紅格紋針織衫外套
- kate spade黑色真皮大型翻蓋晚宴手拿包
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】