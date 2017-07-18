屏東新校園運動 提供新世代優質學習環境



(中央社訊息服務20170718 15:08:47)為了給孩子安全優質的校園，縣長潘孟安要求校園內老舊校舍逐步重建，在一系列重建工程中，潘縣長今天特別視察預計今年8月竣工東勢國小的校舍，縣長看到校園重建規劃，能以「客家元素」為主軸，並將客家精神融入建築體配置之中，對建築師及相關人員表示讚許。



縣長潘孟安表示，校園環境與建築是教育活動的重要基礎，設計良好安全舒適與人性化的校園，能夠完整傳達教育改革的理想，縣府積極向中央申請補助，希望透過校舍新建及補強，融入更新的設計理念，共同發展具有在地特色及精神的「新校園運動」。



東勢國小共有個7班級，138名學生，校舍和平樓、仁愛樓、成功樓及信義樓建於67-75年間，其結構體均為加強磚造，校園內之建築已逾使用年限，被評估結構耐震能力不足，進行補強亦不符經濟效益，因此在104年辦理老舊校舍整建工程，總工程經費新臺幣6,776萬元。



東勢國小104年10月29日由陳嘉晉建築師完成規劃設計，工程104年12月24日由振雄營造股份有限公司得標，105年3月15日開工，預計106年8月13日完工。



訊息來源：屏東縣政府



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