遠東科大暑期「海外國際志工學習」泰式社企活動



(中央社訊息服務20170718 14:47:07)遠東科技大學連續三年在學校通識教育中心支持下推動暑期國際志工體驗學習，讓學生得以擴展國際視野更能與外國志工朋友共事學習，促進異國文化交流活動。今年由黃瓊慧老師率領游秉宏、柯俐羽、盧莉涵、李宛臻、紀宛瑄等五位學生，9日到18日與台灣志願服務國際交流協會(Volunteering Taiwan)合作，前往泰國清邁進行「泰式社企學習計畫」。



「泰式社企學習計畫」合作計畫由泰國Volunteer Spirit Network (VSN)及台灣志願服務國際交流協會共同發起。遠東科大團隊加入此項計畫，前往泰國清邁Doi Pha Som山服務，學習與當地村民生活及大自然共生、以自然農法種植作物、森林防火帶、水庫維修及農場探訪等，相互學習並認識當地社會企業。



第一天由中心負責人帶領環山走一圈，來回2公里，去看當地人所稱水銀行。當初這裡幾乎沒有水，經常發生森林大火；2007年由第九任泰皇開始進行水銀行計畫，同時展開育林種樹的行動，才能儲水，解決水的問題，人也跟著回鄉，開始耕作，展開自給自足的經濟生活。有水才有生命，為了開發水源或要儲水，必須費盡心思，珍貴在中心使用的每一滴水，更要在日常生活中懂得惜福與惜水。這一群看似嬌弱的女生，一路上也是輕步行動，跟著帶領者亦步亦趨，沒人發出怨言。



第二天做了一天的工，準備種植可以製作丹寧布料的植物，幫忙除草整地搬石頭以及裝土和放置廢棄的卡車和工程車的輪胎，準備將土放在輪胎裡，就可種植幼苗。下午下了一場陣雨，泥濘土堆讓雨靴陷下，拔都不出來。盧莉涵說真佩服每天在這裡開墾的17歲年輕女孩，為了社區經濟發展，一鏟鏟一寸寸地做，最後一株株的樹也被種出來了。



第三天終於種下了第一棵樹，每位志工都許願如果有一天再回來，一定要來看看親手種下的這棵樹長多大了。這棵樹不但幫助當地居民有藍染植物可以當染劑，也協助造林集水和做好水土保持。李宛臻說雖然做粗工累到起床當下真像是癱瘓的機器人，但看到工地翠綠的小幼苗，彷彿注入神力，全身不再酸痛僵硬，而是活力十足的動力，難怪世界各地的農夫和勞動者，每天做勞務的工作累得像牛一樣，卻能天天依然精神奕奕，認同自己做的任何事是有意義的，就不畏困難與艱辛了。



志工課程還有泰式按摩和藥草養生法，可將幾天的辛苦勞力得到釋放和休息。黃瓊慧老師指出Doi Pha Som山距離清邁約三小時車程，村民跟著Wat Pha Som寺的腳步，更透過寺廟教學(Temple School)，以「自給自足經濟」為目標，學習與大自然共生；沒有想到這個山區距離住的地方還差了1000公尺海拔，要步行290階梯上去，一磚一石由居民在18年前興建，至今還在持續中，大殿的規模已完成，富麗莊嚴。



泰國山區志工服務進入尾聲，大家從這個社區總部總管唐叔手中領取感謝狀，真的很感動。紀宛瑄表示志工服務的生活圈在山區，很原始的地方，感覺像台灣40年前的鄉村，過得簡單知足，日出而作日入而息，看居民每個人的臉上總是掛著燦爛的笑容，這是一種幸福。



游秉宏及柯俐羽表示，能夠實地參與泰式社企學習計畫，體驗人與自然共生與熱愛地球，並與當地青年及國際志工互動，體驗熱愛生命與國際地球村的經驗，讓他們更懂得惜福與尊重自然環境。



訊息來源：遠東科技大學



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