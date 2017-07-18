修平科大與新加坡MAKINO ASIA PTE LTD 產學合作提供海外實習



(中央社訊息服務20170718 14:45:46)修平科技大學校長鄧作樑與新加坡MAKINO ASIA PTE LTD(牧野亞洲私人有限公司)總經理張尚明於7月17日簽署產學合作意向書，自今年度起提供修平科技大學學生海外實習機會，以培育學生具國際視野暨專業技術能力，並能在國際市場就業為目標。



修平科大校長鄧作樑說明，爲推動製造業技術人力培育，提供學生實習機會，並使機械產業能獲得優秀之技術能力，特規畫專業教育課程、實用技能學程及產業課程，期能透過一貫的培育計畫，藉以培育機械產業所需之人才。學生應以正式職員工的態度努力學習，廠商則以培育自己人才的心態教育學生，才能培養學生正確的工作態度，達廠商專業技術的要求，進而減少學用落差，達成產學雙贏的成果。



新加坡MAKINO ASIA PTE LTD總經理張尚明表示，為培育優質製造業技術從業人員，與修平科技大學研擬產業課程，協助學生進入學校第一年即開始接受系列職業技能訓練，進而參與實習及輔導。與會的機械系主任洪振聰、電機系主任謝承達針對課程、學生實習與就業需求，也都提供完善之建議。



見證簽約活動的國際大廠哈伯精密股份有限公司董事長許文憲表示，樂見位於大里工業區的修平科技大學積極服務在地大里工業區廠商，更有足夠的實力走上國際市場、提升學生國際視野，並樂於提供相關必要的協助、促成產學相關合作事宜。



訊息來源：修平科技大學



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