把握產季最後機會 鹿野農會推出每人250元暢遊鹿野採鳳梨



(中央社訊息服務20170718 13:32:21)台東鳳梨產季，即將進入倒數階段，為加強宣傳效力並協助農民銷售當季鳳梨，臺東縣鹿野地區農會，即日起推出最後檔期超值體驗方案，每人$250元就可以現場體驗採鳳梨與品嚐新鮮鳳梨，期盼透過本超值體驗方案，回饋廣大民眾的支持之外，也廣為邀請民眾能夠一起來，體驗農村生活真善美，感受自在放鬆的心感動。



隨著鳳梨產季接近尾聲，鹿野地區農會特別推出超值體驗方案，即日起至106年8月20日止，不限出團人數，隨到隨玩，且接受現場報名與繳費，更加便利民眾在參觀完鹿野高台熱氣球後，能夠到農村社區走走逛逛，超值優惠價$250元/人（不分大人、小孩；五歲以下孩童免費），歡迎民眾來電報名或洽詢，活動專線：鹿野地區農會推廣部 鄒先生，089-550035。（備註：本優惠方案不提供餐食、鳳梨醬、伴手禮等，且活動相關細節，鹿野地區農會保有調整權利，並以實際狀況為主）。



除此之外，鹿野地區農會也搭配地方小農，規劃具深度的農村半日遊體驗行程，而相關活動說明與規定，請至活動官網查詢：【台東鹿野】【樂遊鄉間「見旺村」 盛夏龍田輕旅行】半日遊體驗遊程，http://www.justitravel.com/travel_view.php?id=31遊程專線：新南向旅行社 陳小姐，05-2361071。(本遊程可刷國民旅遊卡，歡迎多加利用)。



訊息來源：水土保持局台東分局



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