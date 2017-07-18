原標題：印度女模特機場跑道上拍照 飛機擦過頭頂起飛

[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》7月17日報導，近日，9名女模特在印度西北部拉賈斯坦邦的一處飛機跑道上進行拍攝，期間一架飛機自她們身後起飛，並從幾人頭頂呼嘯而過，場面十分危險。

視頻中，幾名穿著靚麗的女模特正在機場跑道上談笑風生，絲毫沒有意識到身後即將到來的危險。這時，一架飛機加速后朝著她們疾馳而來，並從她們頭頂騰空而起，嚇得幾名模特半蹲下身子。

事後，其中一名女模坦言道：「這大概是我做過的最瘋狂的一件事了。」一名經驗豐富的飛行員表示，一旦錯過飛行員終止起飛的機會，機場跑道上的人就沒法離開跑道了。而印度民航當局的官員則表示，他們已就此事展開了調查。（實習編譯：馮煊 審稿：田瑞哲）