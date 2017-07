南臺科技大學「2017全國會展教育論壇暨國際商品解說模擬競賽」穿金戴銀 獲9項大獎



(中央社訊息服務20170718 14:05:45)南臺科技大學國際企業系與新創公司「遮蘭洋行」以及「彪樺實業有限公司」,合作參與日前由實踐大學主辦的「2017全國會展教育論壇暨國際商品解說模擬競賽」。南臺科技大學由國際企業系楊維珍、朱美琴、及視覺傳達設計系林佳駿老師共同指導之「桑格莉亞」、「Sangria」、「Spin Hanger」、「FUN開你的視野-彪樺兒童太陽眼鏡」、「Jungle Angle Sunglasses for kid-Expand Your vision」五團隊,共獲得「Spin Hanger」中文解說組團體獎第一名、中文解說個人獎第二名、「FUN開你的視野-彪樺兒童太陽眼鏡」中文組團體獎第二名等九項大獎。



南臺科技大學國際企業系團隊與南臺校園創業的公司「遮蘭洋行」合作,以「遮蘭洋行」獲得文化部文創之星的商品桑格莉亞(Sangria)參加競賽。『桑格莉亞』中文解說組,是由蔡昕螢、朱姵蓉、徐佳蓉、曹心怡4位同學組成,獲中文組團體獎佳作。「Sangria」英文解說組,是由侯雯淳、葛永鑫、王俐文、郭郁祥4位同學組成,獲英文組團體獎佳作,葛永鑫獲英文解說個人獎佳作。



另「Spin Hanger」中文解說組,是以「遮蘭洋行」獲經濟部金點設計獎之商品旋轉式衣架(Spin Hanger)為解說商品,由趙泉鑫、莊祐甄、王妍方、陳依靖4位同學組成,幽默、生動如同電視購物的解說推銷方式深獲評審青睞。獲中文組團體獎第一名,趙泉鑫獲中文解說個人獎第二名、王妍方獲中文解說個人獎第三名、莊祐甄獲中文解說個人獎佳作。



「FUN開你的視野-彪樺兒童太陽眼鏡」及「Jungle Angle Sunglasses for kid-Expand Your vision」是與EMBA校友的彪樺實業有限公司合作。以彪樺的兒童太陽眼鏡為解說商品,為凸顯多樣的卡通授權圖案,穿插卡通人物扮演,解說受到好評。中文解說組,由高嘉璘、黃詩綺、盧德威、劉昭瑜4位同學組成,獲中文組團體獎第二名。英文解說組,是由盧德威、董尚宏、方美筑、高嘉璘4位同學組成,獲英文組團體獎佳作。



在全球競爭下,國際貿易展覽是企業進行國際行銷的重要一環。南臺科技大學國際企業系積極培育國際貿易展覽人才,近年來接受教育部教學卓越計畫與典範科大人材培育計畫的經費輔助積極參加各項會展競賽,競賽成績表現優異。為了訓練學生具有籌備商展、佈展、產品發表與展場商務溝通之能力,持續訓練學生參加商展商解說競賽並與廠商合作,以實務學習歷程,實踐「做中學」之人材培育。此次優異的成果展現,再度展現出南臺科技大學在國貿人材培育之努力成果。



