特朗普講話先加「我認為」:不想變成「匹諾曹」北京新浪網 (2017-07-18 14:00)
來源：海外網
海外網7月18日電 美國總統特朗普曾多次在演講和推特中稱，他入主白宮6個月以來，簽署的法令比美國任何一個前總統都要多。17日，《紐約時報》發文細數特朗普及前任美國總統簽署的法令數量，稱他「並沒有（比任何前總統簽署的法令都多）」。
報導稱，在集會、演講和推特上，特朗普一再吹噓，截至本周，他簽署的法令數量為42個。他說，沒有哪一任總統簽署的法令比他多。在其中的一次講話中，他又承認自己簽署法令的數量少於羅斯福總統，並解釋道，羅斯福「有一個重要的經濟危機需要處理」。本周一，特朗普又稱自己在將議案變為法令方面擊敗了所有前任總統。
特朗普還說：「我最好說是『我認為』，要不然他們又給你安一個『匹諾曹』，我不喜歡匹諾曹。」據了解，特朗普指的是《華盛頓郵報》的「事實核查」（fact checker）欄目，該欄目用匹諾曹數量來統計特朗普說過的謊言。
報導稱，事實上，在即將迎來上任6個月之際，特朗普的立法速度略慢於前6任總統，他們在上任前6個月簽署的法令數量平均為43個。
其中，卡特總統在上任前6個月簽署了70個法令，柯林頓簽署了50個，小布希簽署了20個，奧巴馬簽署了39個。
據報導，在上任前100天，杜魯門總統和羅斯福總統簽署的法令數量都比特朗普多，幾乎是他的兩倍，杜魯門簽署了55個，羅斯福簽署了76個。（編譯/海外網 吳瀟）
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